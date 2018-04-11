مدرب شباب الأهلي: مواجهة الشارقة بكأس رئيس الدولة لها خصوصياتها

الشارقة 24 - محمود علي:

اعتبر مهدي علي مدرب شباب الأهلي دبي، أن مباراة الفريق مع الشارقة في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لن تكون سهلة في ظل رغبة الفريقين، بالفوز والوصول إلى نصف النهائي.

وأضاف مهدي خلال المؤتمر الذي يسبق لقاء الخميس، أن مواجهة الشارقة دائماً ما تكون صعبة، ولها خصوصيتها، لكن سنعمل من أجل الخروج بالنتيجة الإيجابية والفوز ومن ثم التأهل.

وتابع مهدي علي: بطولة كأس رئيس الدولة تحمل طابعاً خاصاً واسماً عزيزاً علينا، ونتمنى أن نوفق ونحقق الفوز فيها، ونحصد اللقب الذي سيكون له طابع خاص، حيث سيكون أول لقب للفريق واللاعبين بمسماه الجديد، وبالتالي سيكتب اللاعبون أسماءهم في تاريخ النادي.

ولفت مدرب شباب الأهلي، إلى أن الغيابات التي عانى منها فريقه منذ بداية الموسم، هي جزء من منظومة كرة القدم، ويجب التعامل معها.