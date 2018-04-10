مركز شرطة كلباء الشامل ينظم فعاليات رياضية للموظفين

الشارقة 24:



نظم مركز شرطة كلباء الشامل، فعاليات اليوم الرياضي المفتوح للموظفين بمشاركة ضباط وصف ضباط وأفراد المركز، من خلال إقامة منافسات بطولة كرة القدم، والتي اقيمت في الصالة الرياضية لنادي اتحاد كلباء بحضور المقدم راشد سيف الزعابي رئيس مركز شرطة كلباء الشامل، حيث شهدت المبادرة تفاعلاً كبيراً بين الموظفين من جانب الحضور والمشاركة والذي يسهم إلى حد كبير في نشر مفهوم الثقافة الرياضية وتعزيز النشاط البدني.



وقال المقدم راشد الزعابي: إن هذه المبادرة حققت أهدافها بالوصول إلى نتائج إيجابية عادت على العاملين بمركز شرطة كلباء الشامل من خلال المحافظة على صحة الجسد ورفع مستوى اللياقة البدنية لجميع المشاركين وتحفيزهم على الاستمرار بممارسة الرياضة، كما خلقت المبادرة بيئة يسودها الترابط والمشاركة والتفاعل الإيجابي من خلال هذه المبادرات الرياضية والمنافسات التي تجمع بين العاملين من مختلف الرتب، حيث أن البرنامج الرياضي سوف يستمر طوال العام للمحافظة على مستوى اللياقة البدنية للموظفين.



كما أثنى المقدم الزعابي على جميع المشاركين من خلال تفاعلهم مع برنامج اليوم الرياضي وحثهم على المشاركة في جميع الأنشطة والبرامج الرياضية الهادفة إلى صحة وسلامة البدن.