"المحترفين" تكشف عن تفاصيل جائزة دوري الخليج العربي

الشارقة 24:



تنظم لجنة دوري المحترفين، في مايو المقبل، حفل جائزة دوري الخليج العربي، الحدث الذي يتم خلاله الإعلان عن نجوم الموسم، حيث أعلنت اللجنة عن فئات الجائزة لهذا الموسم في نسختها السادسة، والتي تنقسم إلى فئتين، فئة الجوائز حسب التصويت، وفئة الجوائز حسب الإحصائيات.



وتشمل الجوائز المرتبطة بالتصويت: جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، جائزة القائد لأفضل مدرب، جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد، جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى وجائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير.



وتشمل الجوائز التي تعتمد على الإحصائيات المقدمة من شركة سبورت رادار الشريك الاحصائي للجنة دوري المحترفين: فريق الأحلام الذي يضم 11 لاعباً تفوقوا في مراكزهم بناءً على إحصائيات شركة سبورت رادار، إضافة إلى نتائج التصويت للاعبين الفائزين بالجوائز الأخرى، مثل جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري الخليج العربي، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري الخليج العربي للرديف، جائزة المدير الفني للعبة "فانتاسي" دوري الخليج العربي، ثم جائزة تراخيص الأندية وجائزة المحتوى الإلكتروني.



هذا وسيبدأ التصويت عبر الموقع المخصص اعتباراً من 15 أبريل الجاري وحتى 22 من الشهر نفسه، حيث سيتم تجميع الأصوات إلكترونياً في 22 أبريل، على أن يتم الإعلان عن المرشحين الثلاثة عن كل فئة في اليوم الذي يليه 23 أبريل، ثم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع جائزة دوري الخليج العربي في مايو المقبل.