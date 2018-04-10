نادي الحمرية يبحث التعاون مع رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع

خلال زيارة رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع مقر نادي الحمرية

الشارقة 24:



زار الدكتور مالوف شورف رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع يرافقه عبد الله العبدولي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف، نادي الحمرية الثقافي الرياضي وذلك لبحث أوجه التعاون والتنسيق بشأن تنفيذ برامج رياضية مشتركة.



وكان سالم غانم الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي رئيس لجنة الألعاب البحرية، في استقبال الضيوف حيث اصطحبهم في جولة بمرافق النادي بالإضافة للمقرات البحرية "الشراع والتجديف".



وأعرب الدكتور مالوف رئيس الاتحاد الآسيوي عن سعادته بمستوى التجهيزات في النادي سواء على مستوى الموقع أو المرافق الرياضية وذلك خلال جولته في مقر الأنشطة البحرية.



بعدها جرى عقد اجتماع مشترك تمت مناقشة عدد من المواضيع وكان أبرزها تنظيم البطولة الآسيوية للشراع 2019 والبطولة العربية للشراع في الحمرية كما جرى بحث عدد من المسائل ذات أوجه التعاون المشترك وتعزيز الجهود المشتركة بما يعزز من مكانة الدولة وإمارة الشارقة بصورة خاصة في خارطة الأحداث الرياضية البحرية.



من جانبه رحب سالم غانم الشامسي بفتح آفاق التعاون المشترك بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي والاتحاد الإماراتي للتجديف ونادي الشارقة للرياضات البحرية وذلك لدعم ملف تنظيم هذا الحدث الرياضي الهام، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لتنظيم الأحداث المشتركة وخدمة الرياضية الإماراتية في إمارة الشارقة في مجال الشراع الحديث.