نادي الذيد الرياضي يختتم بطولته لكرة الطائرة للشعبيات

الشارقة 24:

برعاية وتنظيم نادي الذيد الثقافي الرياضي اختتمت، الإثنين، بطولة نادي الذيد لكرة الطائرة للشعبيات، والتي نظمها النادي بمشاركة مميزة من أبناء شعبيات المنطقة الوسطى استعداداً لإشهار لعبة كرة الطائرة بنادي الذيد.

حضر البطولة الدكتور محمد عبد الله هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسالم محمد هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، ومحمد معضد بن هويدن، وراشد عبد الله هويدن عضو مجلس إدارة نادي الذيد.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز فريق شعبية سدرة بالمركز الأول، وحل بالمركز الثاني فريق شعبية جبل عمر، وبالمركز الثالث فريق شعبية العزبة، أما الرابع فكان من نصيب فريق شعبية سهيلة.

وقام الدكتور محمد عبد الله هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسالم محمد هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد بتتويج فرق الشعبيات الفائزة.