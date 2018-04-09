انطلاق بطولة كرة الطاولة لمؤسسات الشارقة الحكومية

الشارقة 24:

انطلقت فعاليات النسخة الرابعة لبطولة كرة الطاولة للمؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة، والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي.

يشارك في البطولة 69 لاعباً، يمثلون مؤسسة الشارقة للإعلام، وجمعية الشارقة التعاونية، ومصرف الشارقة الإسلامي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة الأشغال العامة، ودائرة التخطيط والمساحة، ومدينة الشارقة للإعلام، وبلدية مدينة الشارقة، وبلدية الحمرية، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومستشفى القاسمي، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة الطرق والمواصلات، ونادي الثقة للمعاقين.

شهد افتتاح البطولة، سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، والمستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة، وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية المشاركة في البطولة.

واختتمت منافسات اليوم الأول للبطولة، بوصول 8 لاعبين إلى مباريات ربع النهائي بواقع 4 لاعبين عن كل مجموعة، حيث تأهل من المجموعة الأولى، عبد المجيد عبد الله، ويونس عبد الله الهجري من شرطة الشارقة، وعبد الرحمن أحمد الكازروني من نادي الثقة، وراشد النقبي من مؤسسة الشارقة للإعلام، وتأهل من المجموعة الثانية، سليمان الهاجري من الطرق والمواصلات، وعمرو همام من التخطيط والمساحة، ومحمد حيدر وفايز عليوة من بلدية مدينة الشارقة.

وأكد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، أن البطولة تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى توفير الخدمات كافة لموظفي حكومة الشارقة، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة سعت إلى توفير كافة مقومات النجاح للبطولة، لتخرج بالصورة اللائقة، موجهاً الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي، لمتابعته كافة الأحداث الرياضية، كما وجه الشكر إلى نادي الثقة للمعاقين على استضافته الدائمة لفعاليات نادي موظفي الشارقة.

من جانبه، أشاد المستشار حميد علي العبار، بالمشاركة القوية والكبيرة من المؤسسات الحكومية في البطولة، مشيراً إلى أن اللجنة تعمدت في كافة فعالياتها إلى تحقيق أهداف مجتمعية سامية من خلال الروح الرياضية التي تسود بين الموظفين، وكشف أنه تم تخصيص مكافآت مالية للفائزين بالمراكز الأولى، بهدف زيادة المنافسة بين المشاركين.

بدوره، أكد أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، أن استضافة النادي لمثل هذه الفعاليات تأتي من إيمان مجلس إدارتها بدوره المجتمعي، بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية في الشارقة، والمساهمة بدمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع.