لجنة الألعاب الحكومية تنظم لقاءً تعريفياً للفرق المشاركة

الشارقة 24 – وام:

بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عقدت اللجنة المنظمة لمبادرة الألعاب الحكومية اليوم الأحد، لقاءً تعريفياً للجهات المشاركة بالألعاب الحكومية حول شروط المنافسات مع الفرق المشاركة في البطولة، لاطلاعهم على القوانين والنظم الإدارية واللوجستية للبطولة التي ستنظم خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو المقبل في شاطئ كايت بدبي.

وأظهرت مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من " أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة، والفجيرة" تفاعلاً كبيراً مع المبادرة الأولى من نوعها في العالم، والتي تستهدف ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الحكومة، ويعد هذا اللقاء التعريفي هو أول استعدادات البطولة عقب إغلاق باب تلقي طلبات المشاركة، حيث بلغ عدد الفرق 145 فريقاً يضمون 82 فريقاً من الرجال، و63 فريقاً من السيدات وهو ضعف العدد المستهدف من قبل اللجنة المنظمة.

وأشاد مروان بن عيسى مدير مبادرة "الألعاب الحكومية"، بالتفاعل المُلفت الذي أظهرته الجهات الحكومية لتلبية دعوة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للمشاركة في مبادرة "الألعاب الحكومية" خلال فترة قصيرة من الإعلان عنها، كما ثمّن جديتها في الاستعداد للمنافسات، وإعداد فرقها بشكل جيد يتناسب مع البطولة، لتحقيق الأهداف المنشودة.

وقال ابن عيسى "يشكل هذا اللقاء التعريفي فرصة لجميع الفرق للتعرف على مستوى المنافسة خلال البطولة، والاطلاع على قوانين وقواعد المشاركة، كما يمثل منصة لطرح الاستفسارات والتساؤلات لضمان تحقيق أعلى مستوى من الجهوزية للحدث، بما يلائم قيمة المبادرة الفريدة من نوعها".

وأشاد ناصر آل رحمة، مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، بحرص العديد من الجهات الحكومية سواء المحلية أو الاتحادية على المشاركة في البطولة، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير على المشاركة يعكس مدى التأثير الإيجابي لأهدافها، ويجسد قيم المبادرة بضرورة ترسيخ قيم العمل الجماعي وروح الفريق في العمل، مشدداً على أهمية المنافسة بروح الفريق الواحد لتخطي أي نوع من العقبات.

وقال آل رحمة: "تستهدف المبادرة خلق فرص وتحديات ترسخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الحكومة، ونتمنى أن تحقق البطولة أهدافها المرجوة بتعزيز هذه القيم خلال منافسات البطولة وأن تسهم في رفع مستوى أداء العمل المؤسسي بعد ذلك".

وأعربت الفرق الحاضرة في اللقاء التعريفي، عن حماسها لخوض اختبارات المسابقة، واستعدادها ببدء تدريباتها الجادة في منافسة تختبر القدرات الذهنية والبدنية للمشاركين وفق مقاييس مدروسة ومبتكرة.

جدير بالذكر، أن فكرة الألعاب الحكومية تكمن في تشجيع الفرق الحكومية على التنافس فيما بينها لاجتياز مجموعة مبتكرة من الاختبارات التي تتطلب العمل كفريق واحد يمتلك مقومات محددة كالتفكير الاستراتيجي والمهارات الذهنية لحل المشكلات التي تواجههم، والقوة البدنية للتحمل في أجواء تنافسية عالية، حيث ينصب تركيزها حول أهمية العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى هدف مشترك، ويشرف المجلس التنفيذي لإمارة دبي على تنظيم المبادرة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبرعاية استراتيجية من شركة مراس القابضة.