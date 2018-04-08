ثلاث ميداليات ملونة تزين نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة

الشارقة 24 - محمود علي:

تألقت لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في بطولة الدوري العام للفرق لعام 2018 والذي استمر شهر ونصف بمشاركة جميع أندية الإمارات للشطرنج، حيث كانت المنافسات قوية ما بين الأندية المشاركة بينما تمكن فتيات الشارقة من تحقيق 3 ميداليات ملونة بواقع ذهبية وفضيتين.

وجاءت نتائج اللاعبات بتحقيق فريق تحت 14 سنة للمركز الأول والميدالية الذهبية حيث فاز الفريق المكون من 4 لاعبات أساسيات وهن ريان المازمي، وحنان خليل وفاطمة سيف وعائشة سيف، في 5 جولات والتعادل في جولة واحدة اما نادي دبي للشطرنج والثقافة، وقد تواجد في هذه المنافسات احتياطياً كل من اللاعبات مريم الزعابي ومهرة الزعابي وعائشة المعيني

فيما حققت لاعبات النادي لفريق تحت 10 سنوات المركز الثاني والميدالية الفضية حيث خسر الفريق جولة واحدة أمام نادي دبي للشطرنج والثقافة بعد أن أضاع فوزاً سهلاً، وتعادلوا في أخرى وفاز الفريق في 4 جولات على كلاً من نادي أبوظبي ونادي العين ذهاباً وإياباً، وذلك بفريق مكون من أبرار المازمي وفاطمة صالح ومريم المعيني، واحتياطياً كل من ماريا راشد ومريم عبد العزيز وغلا محمد النمر.

وجاء فريق تحت 18 سنة أيضاً في المركز الثاني وحصلن على الميدالية الفضية حيث اثبتت فتيات الشارقة الجدارة والتميز فلم يخسروا أي جولة في البطولة وتمكن من الفوز في 3 جولات وتعادلن في 3 جولات بواقع فوز وتعادل ع كل فريق، وشكل فريق النادي من أساسي عائشة سرحان وريم خليل وفاطمة حسين، فيما تكون الفريق الاحتياطي من كل من مريم حسين ونور جاسم ومنال حسين وميرة حسين.

وعبرت سعادة كريمة المعيني رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عن سعادتها بتحقيق لاعبات النادي هذه النتائج مؤكدةً أنه نتاج عمل مستمر من الجميع ومشاركة اللاعبات في جميع الاستعدادات للبطولة بما يتناسب مع اهميتها، وكذلك رغبتهن في التميز والتفوق والحصول على المراكز الأول.

وأكدت المعيني أن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة يعمل دائماً على استقطاب وكشف المزيد من المواهب من اللاعبات لنشر الثقافة الرياضية في المجتمع والتعريف باللعبة التي لها دور كبير في تنمية مواهبهن في المجالات المختلفة بالإضافة لدورها في توسيع مدارك الناشئات ما يعود بالفائدة عليهن في مختلف أمور حياتهن.

ووجهت المعيني الشكر لمدربي اللاعبات ودعمهم لهن طوال الفترة الماضية، مؤكدةً أنه لا يجب الوقوف على هذا الإنجاز بل مواصلة العمل من أجل تحقيق الأفضل في مشوارهن مع اللعبة.

وأهدت سعادتها إنجاز النادي إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته صاحبة السمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والذي كان لدعمهم الأثر الملموس في تحقيق النادي العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والدولي، كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي والأمين العام عبد العزيز النومان على متابعتهم المستمرة وتسخير كافة الإمكانيات التي تساعد النادي على تحقيق أهدافه.

من جانبها أكدت سعادة خولة السركال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة بالشارقة، أن لاعبات النادي قدمن نجاحاً يستحقوا الإشادة به والدعم من أجل تحقيق الأفضل، والاستمرار في العمل من أجل مزيد من النجاح والتميز في لعبة الشطرنج التي تعود في النهاية بالفائدة عليهن في حياتهن الشخصية والعملية في المستقبل القريب.

وختمت السركال تصريحاتها بتوجيه الشكر لكل من ساهم في إبراز هذا العمل الذي أدى لتحقيق لاعبات النادي النجاح المستحق، متمنيه لهم التوفيق في كافة المشاركات المقبلة سواء كانت على المستوى المحلي أو الدولي.