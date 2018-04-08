"المحترفين" تعلن مواعيد الجولة الـ 21 لدوري الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن إقامة مباريات الجولة الـ 21 من دوري الخليج العربي يومي 20 و21 أبريل الجاري، حيث تقام مباريات اليوم الأول في السادسة مساءً، ويستضيف الوصل فريق حتا، ثم يحل الإمارات ضيفاً على دبا، ويرحل شباب الأهلي لمواجهة الظفرة.

أما مواجهات اليوم الثاني من الجولة فستشهد إقامة مباراتي الوحدة وعجمان ثم النصر والعين في السادسة مساءً، على أن تقام مباراة الجزيرة والشارقة في الثامنة والنصف من مساء اليوم نفسه.

وتقرر أن تقام مباريات الجولة 21 من دوري الخليج العربي للرديف يومي 21 و22 أبريل الجاري، حيث يستضيف حتا الوصل في 5:55 مساء، ثم الإمارات ودبا في نفس التوقيت، على أن يختتم اليوم الأول بمباراة شباب الأهلي دبي والظفرة في السادسة مساء.

وتقرر أن تقام مباريات اليوم الثاني في السادسة مساء، حيث يواجه العين فريق النصر، ثم الشارقة يقابل الجزيرة، وعجمان والوحدة.

وقد تمت برمجة المباريات على هذا النحو بهدف توفير مبدأ العدالة والتساوي بين الفرق المنافسة سواء على درع الدوري أو المركزين الحادي عشر والثاني عشر.