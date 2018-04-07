نادي الشارقة يبحث تعزيز التعاون الرياضي مع روسيا

الشارقة 24:

استقبل المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس الألعاب الفردية، ديانا الشاعر رئيسة المجلس الرياضي في البرلمان الروسي، ونائبة رئيسة المجلس كاثرينا كانتزشوفا الزائرتين، ضمن وفد برلماني روسي-كازاخي مشترك إلى إمارة الشارقة.

حضر اللقاء، حميد سبت الشامسي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس إدارة الألعاب الفردية، وعضو مجلس الإدارة ناصر عاشور، ومدير إدارة الألعاب الفردية علي حسن.

وقدم الهاجري، نبذه تعريفية عن النادي بمختلف ألعابه وتاريخه وإنجازاته على مختلف الأصعدة، ثم بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الرياضي المشترك بين الجانبين، من خلال تبادل البعثات الرياضية، التي تسهم في عملية التطوير واحتكاك اللاعبين، إلى جانب تقديم دورات تدريبية.

وتفقد الوفد الروسي، مرافق ومنشآت النادي، واطلع على تدريبات فرق الألعاب القتالية والقوس والسهم.

وأشاد الهاجري، بالدعم الكبير الذي يتلقاه النادي من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للوصول إلى مستويات متقدمة في جميع الألعاب، وحرص سموه في توفير بنية تحتية متكاملة لممارسة الرياضة، والنهوض بها.