لجنة الاحتراف بمجلس الشارقة الرياضي تتفقد نادي كلباء

الشارقة 24:

استقبل نادي اتحاد كلباء، ممثلاً بعيسى خلفان الذباحي رئيس مجلس الإدارة، وفداً من لجنة الاحتراف بمجلس الشارقة الرياضي، الذي تفقد مرافق النادي، يوم الخميس.

وضم الوفد، حسن عبد الوهاب رئيس اللجنة، وعدنان الطلياني نائب رئيس اللجنة، والأعضاء محسن مصبح، وعبد الله سلطان، ومحمد النقبي، وعلي العليلي، فيما حضر من جانب النادي، إضافة إلى الذباحي، عبد الكريم ميراك مدير الفريق الأول، وعبد السلام سرور الزعابي مدير النادي، وسالم المزروعي مسؤول الألعاب الفردية.

وبحث الجانبان خلال اجتماع عقد بينهما، وضع الفريق الأول بدوري الدرجة الأولى، حيث أكد الحضور مساندتهم للنمور في الجولات المتبقية من عمر المسابقة، حتى يعود إلى دوري الأضواء والشهرة.

وناقش المجتمعون، الجوانب المالية والإدارية، وتطوير منظومة العمل بالنادي، والخدمات المقدمة، والنتائج الخاصة بكافة القطاعات، وأكدوا ضرورة الاهتمام بالمواهب.

وتقدم عيسى الذباحي، بوافر الشكر للوفد على متابعته أوضاع النادي في مختلف المسابقات، وأثنى على الاهتمام والدعم اللامحدود الذي يتلقاه النادي، من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.