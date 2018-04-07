البطولة الـ 4 لتنس الطاولة للمؤسسات الحكومية بالشارقة تنطلق الأحد

الشارقة 24 - محمود علي:



تنطلق في السادسة من مساء الأحد، فعاليات البطولة الرابعة لكرة الطاولة للمؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية، والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي.



يشارك في البطولة 69 لاعباً يمثلون مؤسسة الشارقة للإعلام، وجمعية الشارقة التعاونية، ومصرف الشارقة الإسلامي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة الأشغال العامة، ودائرة التخطيط والمساحة، ومدينة الشارقة للإعلام، وبلدية مدينة الشارقة، وبلدية الحمرية، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومستشفى القاسمي، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة الطرق والمواصلات، ونادي الثقة للمعاقين .



وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن هذه الفعالية تاتي ضمن برامج وانشطة نادي موظفي حكومة الشارقة، والتي تعمل على زيادة التواصل والتقارب بين موظفي الشارقة، في أجواء تنافسية متنوعة لتحقيق أهداف النادي، في خلق وجهة ترفيهية للعاملين بحكومة الشارقة.



وأضاف: هذه النوعية من الألعاب تلقى قبولاً واسعاً لدى موظفي الشارقة، وانتشرت بشكل واسع بين جميع الأعمار، موجهاً الشكر لمجلس الشارقة الرياضي الداعم لكافة فعاليات وبرامج نادي موظفي الشارقة، وكذلك الشكر لنادي الثقة للمعاقين على استضافته للبطولة .