عموري وريان يشاركان في الترويج لبطولة هزاع

الشارقة 24- محمود علي:

شارك لاعبا نادي العين، عمر عبد الرحمن "عموري"، وريان يسلم، في الحملة الترويجية لبطولة هزاع بن زايد الدولية لكرة القدم للناشئين 2018، في نسختها العاشرة والمقررة من 9 إلى 15 إبريل الجاري، بمشاركة 6 فرق هي: ديبورتيفو أتالايا الأرجنتيني، وجيلينا السلوفاكي، وإيفرتون الإنجليزي، وريال بيتيس الإسباني، إضافة إلى الجزيرة والعين الإماراتيين.

وأكد "عموري"، أن البطولة تمثل أهم محطة بالنسبة له في مشواره الكروي، لأنها شهدت لحظات مهمة للغاية، كان لها الأثر الإيجابي في تطوير قدراته، داعياً في الوقت نفسه جميع لاعبي فريق العين تحت 16 سنة، إلى مضاعفة الجهود، واستثمار فرصة المشاركة في البطولة للخروج بالمكاسب المرجوة، متمنياً التوفيق للجميع.

من جانبه، قال يسلم إن بطولة هزاع بن زايد الدولية، أحدثت نقلة نوعية بالنسبة له وزملائه، عندما كانوا ضمن مرحلة الناشئين، إذ عاشوا خلالها أجواء مختلفة عن التي اعتادوا عليها طوال فترة وجودهم بمدرسة وأكاديمية الكرة، ومنحتهم خبرة الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة.