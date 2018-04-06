العين يفوز على دبا ويغرد في صدارة الدوري

الشارقة 24- محمود علي:

ابتعد العين في الصدارة، ورفع رصيده إلى 47 نقطة، إثر فوزه الكبير على ضيفه دبا الفجيرة، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن منافسات الجولة الـ20 لدوري الخليج العربي.

وتسببت الخسارة في تراجع دبا إلى المركز العاشر، وتجمد رصيده عند 18 نقطة.

أنهى العين الشوط الأول بهدفين نظيفين، عن طريق ماركوس بيرغ، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 14، والثاني في الدقيقة 19.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 75، وأكمل كايو الرباعية في الدقيقة 82، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعبي دبا، خالد عبد الله، وأحمد محمد.