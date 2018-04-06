الظفرة يقلب الطاولة على حتا ويفوز 2-1

الشارقة 24- محمود علي:

حوّل فريق الظفرة خسارته بهدف أمام مضيفه حتا، إلى فوز بهدفين لهدف، في اللقاء الذي استضافه إستاد حمدان بن راشد، يوم الجمعة، ضمن الجولة الـ20 لدوري الخليج العربي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، تقدم حتا في الدقيقة الـ47 عن طريق فرناندو غابرييل.

وعادل البديل سعيد الكثيري للظفرة في الدقيقة 63، وسجل إلتون ألميدا الهدف الثاني في الدقيقة 69، واقترب الظفرة من تأمين موقفه في الدوري، بعد أن وصل برصيده إلى 18 نقطة، وتقدم للمركز التاسع، فيما بقي حتا في المركز الأخير برصيد 13 نقطة.