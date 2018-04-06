اختتام فعاليات بطولة نادي الذيد الأولى للشطرنج

الشارقة 24:

أسدل الستار عن فعاليات بطولة نادي الذيد الأولى للشطرنج، التي نظمها النادي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، بمشاركة 5 أندية وهي نادي المدام، ومليحة، والشارقة، ورأس الخيمة، ونادي الذيد.

وفي منافسات الفئة (أ) حققت علا عيسى المركز الأول، وسلطان عبيد المركز الثاني، وحمدان السويدي في الثالث، بينما حازت ميرة صقر على المركز الرابع، ويحيى شعيب على المركز الخامس، وحصل حور ناصر على المركز السادس.

فيما حققت الفئة (ب) فوز محمد سعيد أحمد بالمركز الأول، ومحمد جمعة سعيد بالمركز الثاني، وعبد الله سعيد الجاري بالمركز الثالث، فيما حاز سعيد سالم القايدي على المركز الرابع، وسيف سعيد على المركز الخامس، وحصل محمد مطر على المركز السادس.

وأشاد سالم محمد هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، بجهود اتحاد الشطرنج ومجلس الشارقة الرياضي في تنظيم البطولة، والتي تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالاهتمام بالرياضات المختلفة، مؤكداً أهمية البطولة كونها تُعنى برياضة ذهنية تقوي التفكير العقلي.

ومن جهته، قال حسين خلفان الشامسي الأمين العام لأتحاد الشطرنج، إن هذه البطولة تمثل فرصة ثمينة لصقل المواهب وتطوير المستوى الفني للاعبين، وتساهم في نشر اللعبة في المنطقة الوسطى.

وفي الختام قام كل من سالم محمد هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، وحسين خلفان الشامسي الأمين العام لأتحاد الشطرنج بتكريم الفائزين.