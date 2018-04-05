الشارقة يسعى للفوز على الوحدة السبت بلا ضغوط

الشارقة 24- محمود علي:

أعلن عبد العزيز العنبري مدرب فريق الشارقة، أن فريقه لم يعد تحت ضغط الهبوط، ولكن عليه البحث عن كيفية تحقيق الانتصار على فريق لديه إمكانيات عالية، وبحجم نادي الوحدة، يوم السبت المقبل، في الجولة الـ20 من دوري الخليج العربي.

وقال العنبري، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: إن الشارقة يفتقد للثنائي فاندر فييرا للإيقاف ثلاث مباريات، وشاهين عبد الرحمن بسبب الإصابة التي لحقت به منذ فترة، مؤكداً أن هذه الغيابات لن تكون مبرراً لأي شيء، حيث هناك حالة تركيز عالية بين الجميع.

وتحدث مدرب الشارقة عن فترة التوقف، موضحاً "كانت طويلة نسبياً لكننا حققنا من خلالها بعض الفوائد، منها عودة المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز لمستواه، وأيضاً تجربة بعض العناصر، التي ستكون متواجدة في تشكيلة الفريق في الفترة المتبقية من عمر الدوري".

واختتم العنبري حديثه قائلاً "ندرك الضغوط الواقعة على هذه المباراة، حيث ينتظر نتيجتها فريق العين أيضاً الذي يلعب الجمعة مع دبا، وتحقيق العين الفوز على دبا مثلاً، وتعادل أو فوز الشارقة على الوحدة، سيمنح العين لقب الدوري، وكل هذه الأمور لن تكون وسيلة ضغط علينا، بل سنقدم مباراة تليق باسم الشارقة".