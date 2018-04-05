الجولة 20 من دوري الخليج العربي قد تحسم اللقب

الشارقة 24 - محمود علي:

تنطلق من جديد عجلة دوري الخليج العربي بعد توقفها لمدة 3 أسابيع، حيث تقام الجمعة أولى منافسات الجولة الـ 20 من البطولة وذلك لمدة يومين، تشهد خلالها مباريات قوية تشعل الصراع على الصدارة وكذلك الابتعاد عن الهبوط.

تشير الحسابات الخاصة بالصدارة إلى أن العين يمكنه حسم اللقب حال حقق الفوز على ضيفه دبا وتعثر الوحدة بالخسارة أو التعادل في مواجهة مضيفه الشارقة، لأن فارق النقاط بين الفريقين سيرتفع إلى سبع نقاط أو ست ليكون العين قد توج بطلاً للمسابقة بأفضلية المواجهات المباشرة.

أما على مستوى فرق القاع يمكن للظفرة الاقتراب أكثر من البقاء حال فوزه على حتا وخسارة الإمارات.

تفتتح مباريات الجولة بلقاء مهم ومصيري يجمع حتا وضيفه الظفرة باستاد حمدان بن زايد وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين الذين لا يزالان في منطقة الخطر مهددين بشبح الهبوط، حيث يتذيل حتا الترتيب برصيد 13 نقطة، ويتقدم عليه الظفرة بنقطتين في المركز العاشر.

وفي الوقت نفسه يستضيف العين دبا بإستاد هزاع بن زايد، في مواجهة يدخلها كل فريق وهو ينشد تحقيق العلامة الكاملة، وفي الوقت الذي يسعى فيه صاحب الأرض برصيد 44 نقطة لتعزيز موقعه في مقدمة الترتيب وانتظار تعثر منافسه الوحدة ليعلن نفسه بطلاً للدوري، يأمل الضيوف الذين في حوزتهم 18 نقطة في حصد النقاط لتأمين موقفهم والابتعاد بشكل كامل عن الفرق المهددة بالهبوط.

ويستضيف استاد راشد بدبي يوم الجمعة أيضاً لقاء القمة الذي يلتقي خلاله شباب الأهلي بضيفه النصر، وسيكون الفريق الضيف مطالباً بالفوز ليرفع رصيده إلى 38 نقطة ويبقى منفرداً بالمركز الثالث، ويعمل شباب الأهلي لمواصلة مساعيه الرامية إلى تحسين مركزه وهو يحل خامساً بـ 27 نقطة.

ويستهل فريقا الإمارات والجزيرة مباريات اليوم الثاني، بلقاء مهم يجمعهما على استاد نادي الإمارات برأس الخيمة، ويواجه صاحب الأرض موقفاً صعباً وهو يحتل المركز قبل الأخير بـ 13 نقطة، ليكون مطالباً بحصد العلامة الكاملة من أجل تعزيز حظوظه في البقاء، ويدخل الجزيرة بطل النسخة السابقة المباراة وهو في المركز السابع بـ 25 نقطة بحثاً عن فرصة تمكنه من التقدم لاحتلال مركز أفضل في الترتيب.

وفي الخامسة و55 دقيقة سيكون استاد خالد بن محمد مسرحاً للمباراة الحاسمة بين الشارقة وضيفه الوحدة، ويحتاج الفريق الضيف بشدة للنقاط الثلاث ليبقي على فرصته في المنافسة على اللقب وهو يملك 40 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط من المتصدر العين، ويخطط صاحب الأرض للوصول إلى النقطة 29 ليستمر مشواره في البحث عن مركز أفضل من السادس الذي يجلس عليه حالياً.

ويختتم فريقا عجمان والوصل مواجهات الجولة العشرين في الثامنة والنصف مساءً باستاد سعيد بن راشد، ويحاول الوصل من خلال هذه المباراة العودة إلى الواجهة مجدداً للمنافسة على المركز الثالث وفي رصيده 32 نقطة متأخراً عن النصر بثلاث نقاط، على الجانب الآخر يأمل عجمان صاحب المركز الثامن بـ 23 نقطة، في العودة إلى سكة الانتصارات ومواصلة مساعيه للتقدم أكثر في الترتيب، بعد أن ضمن البقاء في دوري الخليج العربي.