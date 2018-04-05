أبيض الناشئات يواصل استعداداته لبطولة غرب آسيا

الشارقة 24- محمود علي:

كثف منتخبنا الوطني للناشئات، تحت 15 سنة، تدريباته اليومية على ملعب ذياب عوانة، ضمن معسكره الداخلي بمقر اتحاد الكرة في دبي، استعداداً لخوض استحقاقاته الرسمية المقبلة في بطولة غرب آسيا، خلال الفترة من 7 إلى 15 من الشهر الجاري، بمشاركة منتخبات البحرين، والأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، والإمارات "المستضيفة"، على أن تقام البطولة بنظام المجموعتين.

وأكدت أمل بو شلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، أن منتخبنا الوطني للناشئات قادر على تحقيق نتائج طيبة في البطولة، واللاعبات لديهن الحافز القوي للمنافسة في البطولة، وأعربت عن ثقتها اللامحدودة فيهن، وقدرتهن على التمثيل الناجح والمشرف لكرة قدم السيدات ودولة الإمارات.

وفي السياق ذاته، أوضحت حورية الطاهري مدرب منتخبنا الوطني، أن أبيض الناشئات يخضع لجرعات تدريبية مكثفة، حيث يخوض تدريبات صباحية ومسائية، منذ بداية معسكر البطولة، والذي دشن يوم 22 مارس الماضي.