زوران: أخطاء العين ممنوعة في مباريات الدوري المقبلة

الشارقة 24- محمود علي:

اعتبر الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للعين، أن مواجهة فريقه المقبلة أمام دبا، من أصعب مباريات الموسم، خصوصاً وأنها تأتي بعد مواجهة قوية خاضها العين أمام الهلال السعودي، قبل أيام، ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا.

وأكد زوران خلال مؤتمر صحافي، استعداداً لمواجهة دبا في الجولة الـ20 من دوري الخليج العربي، أن رغبة فريقه كبيرة في متابعة النتائج القوية، وتقديم المستوى المشرف الذي يتسق مع اسم وسمعة العين، وقال إن مواجهة الجمعة، هي الأكثر أهمية بالنسبة لي، لأن فريق دبا تسبب لنا خلال الموسمين الماضي والحالي في عدة مشاكل، لذلك يتوجب علينا أن نتأهب بالجدية المطلوبة والتركيز الجيد لمواجهة المنافس.

وحول وضع الفريق خصوصاً في ظل غياب حسين الشحات أمام الهلال، وإصابة بيرغ خلال نفس المواجهة، قال: منحت الفريق راحة يوم أمس، واليوم سنقف على مدى جاهزية جميع عناصر الفريق، بيد أنني متأكد من أنهما في درجة الجاهزية المطلوبة للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام دبا.