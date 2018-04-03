30 شخصية قيادية يناقشن تحديات الرياضة النسائية بالدولة

الشارقة 24:



عقدت الهيئة العامة للرياضة بمقرها بدبي، جلسة عصف ذهني لمناقشة التحديات الرياضية التي تواجه العناصر النسائية بالدولة، وذلك بمشاركة أكثر من 30 شخصية قيادية نسائية ضمن المجال الرياضي.



وأكد إبراهيم عبد الملك أمين عام الهيئة، خلال الجلسة التي أدراتها نورة الشمري مستشارة القانون الرياضي، إيمان القيادة الرشيدة الكامل، بأن المرأة لها دور كبير في المجتمع، حيث تسخر لها كل الإمكانات كي تتبوأ مركزها بجانب الرجل.



وأوضح أن الهيئة العامة للرياضة، لن تدخر جهداً في سبيل تقديم كل أنواع الدعم المطلوب لتطوير الحركة الرياضية النسائية، أسوة بالحركة الرياضية الرجالية، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت وفق خطتها الإستراتيجية الهدف الاستراتيجي الرابع الذي ينص على "دعم رياضة المرأة وتوفير البيئة المناسبة لها"، منوهاً بدور الهيئة في تحقيق هذا الهدف، حيث إنها اتخذت العديد من المبادرات في سبيل تمكين المرأة، وألزمت الاتحادات الرياضية بضرورة وجود العنصر النسائي في مجالس إداراتها، إضافة إلى إدراج الأنشطة والبرامج الرياضية النسائية بأجندتها، وكذلك تم إلزامها بوجود منتخبات وطنية نسائية.



من جانبها.. قالت نورة الشمري، إن جلسة العصف الذهني استهدفت دعوة المشاركات، من مختلف فئات المجتمع، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من التحديات التي تواجه الرياضة النسائية للحصول على أفكار شاملة، مشيرة إلى أن المقترحات التي تقدمت بها المشاركات في الجلسة فاقت 120 مقترحاً، حيث ستتم صياغتها ورفعها للجهات المسؤولة، مشيدة باهتمام معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس مجلس إدارة الهيئة، في تعامله مع قضايا الرياضة وقضايا المرأة بصفة خاصة.