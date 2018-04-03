مبخوت يقود الجزيرة لفوز قاتل على الغرافة بدوري أبطال آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:



سجل علي مبخوت لاعب الجزيرة، هدف فريقه الثالث بشباك فريق الغرافة، في الوقت القاتل لينهي اللقاء بنتيجة 3-2، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن المرحلة الخامسة، من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ليضمن لفريقه التأهل إلى ثمن نهائي البطولة الآسيوية، منتظراً نتيجة لقاء الأهلي السعودي مع تراكتور سازي.



وبدا أن المباراة في طريقها للتعادل، ما يعني اشتعال الصراع على المركز الثاني، لأنهما دخلا اللقاء بنفس الرصيد، وبفارق ثلاث نقاط خلف الأهلي.



لكن مبخوت فرض نفسه نجماً للقاء، وسجل هدفين،أحدهما في اللحظات الأخيرة، كما صنع آخر ليرفع رصيد الجزيرة لثماني نقاط بالتساوي مع الأهلي، الذي يستضيف تراكتور سازي الإيراني متذيل الترتيب الثلاثاء.