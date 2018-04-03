مقترباً من التأهل

مبخوت يقود الجزيرة لفوز قاتل على الغرافة بدوري أبطال آسيا

  • الثلاثاء 03, أبريل 2018 في 9:51 م
  • مبخوت خلال اللقاء
    مبخوت خلال اللقاء
قاد علي مبخوت فريق الجزيرة، ليضع قدماً بثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك عقب الفوز على الغرافة 3-2 خلال لقاء الفريقين بالمرحلة الخامسة من دور المجموعات، لدوري أبطال آسيا الثلاثاء.

الشارقة 24 - محمود علي:

سجل علي مبخوت لاعب الجزيرة، هدف فريقه الثالث بشباك فريق الغرافة، في الوقت القاتل لينهي اللقاء بنتيجة 3-2، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن المرحلة الخامسة، من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ليضمن لفريقه التأهل إلى ثمن نهائي البطولة الآسيوية، منتظراً نتيجة لقاء الأهلي السعودي مع تراكتور سازي.

وبدا أن المباراة في طريقها للتعادل، ما يعني اشتعال الصراع على المركز الثاني، لأنهما دخلا اللقاء بنفس الرصيد، وبفارق ثلاث نقاط خلف الأهلي.

لكن مبخوت فرض نفسه نجماً للقاء، وسجل هدفين،أحدهما في اللحظات الأخيرة، كما صنع آخر ليرفع رصيد الجزيرة لثماني نقاط بالتساوي مع الأهلي، الذي يستضيف تراكتور سازي الإيراني متذيل الترتيب الثلاثاء.