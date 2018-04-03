نادي الشارقة جاهز لاستضافة نهائي كرة اليد

إدارة النادي تقف على آخر الاستعدادات

الشارقة 24 - محمود علي:

أنهت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة استعداداتها لاستضافة التجمع الثالث والأخير للدور النهائي لدوري أقوياء اليد، الجمعة المقبل، حيث تشهد الصالة البيضاء المباراتين الختاميتين.

ويقام اللقاء الأول في الخامسة مساء بين نادي النصر ونادي الوصل اللذين يتنافسان على المركزين الثالث والرابع.

وتنطلق المباراة الحاسمة بين الشارقة وشباب الأهلي لتحديد بطل الدوري للموسم الحالي في تمام السابعة مساء.

ويتصدر فريق رجال كرة اليد بنادي الشارقة جدول ترتيب فرق المربع الذهبي برصيد 9 نقاط يليه شباب الأهلي بـ 8 نقاط في رصيده.

ويلعب الشارقة الأكثر تتويجاً بالبطولة، على فرصتي الفوز أو التعادل لاقتناص اللقب الـ12 في تاريخه.

أما شباب الأهلي فليس أمامه سوى الفوز إذا ما أراد رفع رصيده لـ 11 لقباً ومعادلة عدد مرات فوز الشارقة بالدوري.

وقال أحمد عبيد البح، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، إن النادي أنهى جميع استعداداته وتحضيراته لاستضافة منافسات الجولة الختامية من دوري أقوياء اليد على صالة نادي الشارقة الرياضي، الجمعة، مشيراً إلى أنه من المتوقع الحضور الجماهيري الكبير لمساندة فريق رجال اليد في مباراته المرتقبة ضد شقيقه شباب الأهلي دبي.

كما أكد رئيس إدارة الألعاب الجماعية على ثقته في خروج المباراة بمستوى فني وأخلاقي يليق بالفريقين، وفي قدرة رجال يد الشارقة والجهاز الفني على حسم اللقب لصالحهم لإسعاد الجماهير الشرقاوية.

ومن جهته تمنى عضو مجلس إدارة نادي الشارقة محمد عبيد الحصان، نائب رئيس إدارة الألعاب الجماعية، أن تعكس المباراة النهائية بين الشارقة وشباب الأهلي المستوى الفني المتميز للفريقين وأن تقدم صورة مشرفة لكرة اليد الإماراتية.