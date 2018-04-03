منتخب الإمارات لشباب التايكوندو يغادر إلى تونس

الشارقة 24:

غادرت، صباح اليوم الثلاثاء، بعثة منتخبنا الوطني لشباب التايكوندو إلى جمهورية تونس للمشاركة في التصفيات التمهيدية لأولمبياد الشباب وبطولة العالم التي تقام فعالياتها خلال الفترة من 5 - 13 أبريل الجاري.

وتضم البعثة كلاً من راشد الخديم أمين عام الاتحاد ورئيس البعثة، وراشد رمضان إداري الفريق وعبد الله حاتم مدرب المنتخب الوطني، واللاعبون "سلطان صلاح في وزن 45 كجم، عبد الله غلوم في وزن 48 كجم، عبد الله محمد في وزن 51 كجم، محمد جمال الرميثي في وزن 55 كجم، حسن المسماري في وزن 63 كجم.

بدوره، زار زايد السويدي نائب رئيس الاتحاد للتايكوندو تدريب المنتخب للاطمئنان على اللاعبين وجاهزيتهم للبطولة.