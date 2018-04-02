العين يفوز على الهلال ويقترب من التأهل بالبطولة الآسيوية

الشارقة 24 - محمود علي:



أصبح نادي العين على بعد نقطة وحيدة من حسم التأهل للدور المقبل من دوري أبطال آسيا، وذلك عقب فوزه على الهلال السعودي الإثنين، في لقاء المرحلة الخامسة من دور المجموعات من البطولة الآسيوية، بنتيجة 2-1، وهو اللقاء الذي أقيم على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.



وتمكن العين من تحقيق الفوز الأول له في البطولة القارية هذا الموسم، وذلك عن طريق ركلتي جزاء سجلهما السويدي ماركوس بيرج، فيما أضاع عمر عبد الرحمن "عموري"، ركلة جزاء ثالثة.



وكان الهلال السعودي قد افتتح التسجيل في شباك العين عن طريق صاروخية نفذها لاعبه محمد البريكي، في شباك خالد عيسى بالدقيقة السابعة من اللقاء.



وأصبح رصيد العين 7 نقاط في المركز الثاني، خلف الاستقلال الإيراني، صاحب الـ 9 نقاط، فيما يتواجد فريق الريان بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط، والهلال السعودي في المركز الأخير برصيد نقطتين.



وسيواجه فريق العين فريق الريان من أجل حسم التأهل، حيث يحتاج الزعيم إلى نقطة واحدة من أجل التأهل.