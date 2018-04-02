انطلاق الدورة التدريبية الـ 1 للشطرنج بنادي الثقة للمعاقين بالشارقة

الشارقة 24 - محمود علي:



انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الأولى للشطرنج بالشارقة، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، وتستمر حتى الـ 29 من أبريل الجاري.



شهد الافتتاح والمحاضرة الأولى حسين الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، وكلثم عبيد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وعمر نعمان آل علي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وبدرية السويدي وعبد الغفور الرئيسي ومريم الشحي وحيدر طالب ربيع، أعضاء مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، ورجائي نعمان السوسي مدير نادي الشارقة للشطرنج، وأحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، ويقدم المحاضرة المدربان عبد القادر الريس وضحى المعلم.



من جانبه أكد حسين الشامسي أن الهدف من إقامة مثل هذه الفعاليات، هو نشر لعبة الشطرنج في الأندية المختلفة بإمارة الشارقة، واكتشاف العناصر الموهوبة من ذوي الإعاقة في مجال رياضة الشطرنج.



وأكدت كلثم عبيد نائبة رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، أن النادي يهدف إلى تكوين فريق لرياضة الشطرنج من ذوي الإعاقة، لتمثيل النادي في البطولات الدولية القادمة لذوي الإعاقة، موجهة الشكر إلى الاتحاد الإماراتي للشطرنج، على دعمه ورعايته لأعضاء النادي، ودوره الفعال بنشر اللعبة بين كافة فئات المجتمع.