تفاهم بين مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة لتطوير الكوادر

الشارقة 24 - محمود علي:



أبرمت الإثنين، في نادي الشارقة للجولف والرماية، مذكرة تفاهم بين مجلس الشارقة الرياضي، وأكاديمية اتحاد الكرة، لدعم وتطوير الكوادر البشرية العاملة في جميع أندية الشارقة، وقع على مذكرة التفاهم، الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والمهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة.



وحضر فعاليات مراسم التوقيع من أكاديمية اتحاد الكرة، هشام الزرعوني رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وخليفة الجرمن عضو مجلس إدارة الأكاديمية، والدكتور خالد محمد عبد الله العضو المنتدب، ومن مجلس الشارقة الرياضي، محمد جمعة بن هندي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ومصبح بالعجيد الكتبي، وعبد الله مطر الكتبي عضوا مجلس الشارقة الرياضي، وحمد بن حمودة الكتبي نائب رئيس المجلس الاستشاري بالمجلس، وسعيد علي العاجل الأمين العام المساعد لمجلس الشارقة الرياضي.



وصرح حسن الجسمي المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، بأن مذكرة التفاهم، تأتي بشأن الاتفاق على التنظيم والتنفيذ المشترك بين مجلس الشارقة الرياضي، وأكاديمية اتحاد الكرة، لمجموعة من الدورات التدريبية والبرامج المتخصصة، كبرنامج حوكمة شركات كرة القدم، ويبحث هذا البرنامج بهياكل شركات كرة القدم، وباتباع تقنيات الحوكمة المعمول بها بالأندية العالمية، وبرنامج الإدارة التجارية، ويبحث بشكل مباشر الفرص التجارية والإدارة داخل أندية كرة القدم، ويشرف على بعض المحاضرين الرواد ضمن هذا المجال.



بالإضافة لبرنامج "الإدارة التنفيذية"، وهو برنامج حصري يركز على الرؤساء والمدراء التنفيذيين، ويعقد بالتعاون مع أبرز المعاهد الرياضية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بجانب برنامج تقييم المخاطر في الفعاليات، والذي يقدم معرفة مفصلة للكوادر ومدراء الأمن داخل أندية كرة القدم.



كما يقدم أيضاً نظرة ثاقبة على الجوانب الأساسية لتقييم المخاطر في المباريات التي تشهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً، ومعايير الأمن والسلامة العامة، إضافة إلى برنامج سيكيولوجية كرة القدم، وهو برنامج يستهدف الآثار النفسية التي قد تؤثر على أداء لاعب كرة القدم، والعديد من البرامج الأخرى التي تهدف إلى تطوير الكادر الإداري في أندية الدولة، وتحت إشراف مجموعة من خبراء أكاديميات كرة القدم العالمية.



ورفع الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، في بداية كلمته، أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، على ما يقدمانه من دعم ورعاية للقطاع الرياضي في إمارة الشارقة، ولأبنائنا الرياضيين بجميع أندية الشارقة.



وأضاف رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن مذكرة التفاهم الموقعة، مع أكاديمية اتحاد الكرة للإدارة الرياضية ذات أهمية خاصة، لما تمثله من دعم وتعزيز لمسيرة مجلس الشارقة الرياضي، نحو تمكين الشباب والكوادر العاملة بأندية الشارقة، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، بتكوين الإنسان في مختلف المجالات، وإعداد وتطوير الكوادر البشرية، ضمن جهود سابقة لتمكين الشباب على المستوى الرياضي.



من جانبه أعرب المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم بالشراكة مع الهرم الرياضي الأكبر في إمارة الشارقة، وضمن حرصنا على نقل المعرفة والخبرات تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة لدولتنا الغالية، بهدف تطوير كوادرنا الإدارية في جميع أندية الدولة، واليوم كما نتابع جميعاً، أن حكومتنا الرشيدة استثمرت في الرياضة، بعد قيامها بتطوير الكوادر العليا في مجالس إدارات الأندية.



وأكد بن غليطة، ان أكاديمية اتحاد كرة القدم للإدارة الرياضية، أسست على إطار علمي سليم لتكون منارة علمية ورياضية في دولة الإمارات، إضافة إلى تنظيمها لدورات تدريبية ظهرت حديثاً على الساحة الرياضية، كاكتشاف المواهب في كرة القدم، ومعرفة العوامل السيكيولوجية التي تؤثر على أداء اللاعب، وبالشراكة بينها وبين مجموعة من الخبراء الدوليين.