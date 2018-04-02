حمدان بن راشد يعيد تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم

الشارقة 24 - محمود علي:

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة نادي النصر لكرة القدم برئاسة حميد أحمد الطاير وعبد الله سالم بن طوق نائباً للرئيس وعضوية كل من الدكتور حمد رحمة الفلاسي وعادل محمد نور شاكري ومحمد عتيق ثاني.

ورفع حميد أحمد الطاير رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي على رعاية سموه ومساندته الدائمة ودعمه اللامحدود لمسيرة النادي، مؤكداً أن توجيهات سموه ورؤيته الثاقبة تكون دائماً هي النبراس المنير، مُجدداً العزم على أن تتواصل مسيرة التقدم والتطور حتى يظل العميد قبلة الرياضيين في المنطقة العربية.

ووجه حميد الطاير خالص الشكر والتقدير إلى محمد علي الغيثي وحسن سهيل ثابت، عضوا مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم السابقين، على المجهود الكبير والعمل الدؤوب الذي قدماه خلال فترة تواجدهما بالمجلس، وهذا ليس بغريب على أبناء العميد الذين يفاخر بهم في كل مجال، متمنياً لهما المزيد من التقدم والنجاح.

ورحب الطاير بكل من عادل محمد نور شاكري، مدير إدارة أنظمة المواصلات في هيئة الطرق والمواصلات، والعقيد محمد عتيق ثاني، الضابط في شرطة دبي، المنضمان حديثاً إلى التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم من أجل أن يحافظ نادي النصر على مكانته المتميزة محلياً وعربياً.