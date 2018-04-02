"جزيرة العلم" تتوج الفائزين بـ "جري الشارقة 2018"

الشارقة 24:

أعلنت جزيرة العلم أحد أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في إمارة الشارقة، عن أسماء الفائزين في سباق "جري الشارقة 2018" الذي نظمته بالتعاون مع تراياثلون الشارقة، بهدف توفير منصة رياضية وصحية لجميع أفراد المجتمع، ورفع مستوى الوعي العام بأهمية تبني أنماط الحياة الصحية، إضافةً إلى تشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل منتظم للتمتع بالصحة النفسية والجسدية.

وشهد السباق الذي ضم ثلاث فئات هي (3 و5 و10) كيلومترات إقبالاً وتنافساً كبيرين، حيث حقق نسبة مشاركة عالية من مختلف فئات المجتمع، إذ فتح سباق فئة ثلاثة كيلومترات المجال أمام المتسابقين الصغار والكبار على حدٍ سواء، فضلاً عن طلبة المدارس والمؤسسات والعلامات التجارية الرياضية، حيث شارك: اديداس، ونايك، وفريق الدفاع المدني بعجمان، وفريق "رن فور اي بوربس"، كما شارك فريق أبطال التحدي - الإمارات إلى جانب لاعبين من مختلف الجنسيات، وأشخاص من ذوي الإعاقة الذين بلغ عددهم 5 مشاركين، ووفرت جزيرة العلم كل التسهيلات اللازمة التي ساهمت في إنجاح السباق وتحقيق أهدافه، حيث تم تخصيص مناطق للجري توزعت على مختلف مناطق ومعالم الجزيرة السياحية.

وفي فئة 3 كيلومترات أسفرت نتائج السباق عن فوز ريحان جرني بالمركز الأول، حيث قطع المسافة في زمن لم يتجاوز الـ 11:09.8 دقيقة، فيما فاز بالمركز الأول في فئة الإماراتيين المتسابق راشد الشحي، في زمن قياسي قدره 11:56.4 دقيقة.

وفي سباق 5 كيلومترات، الذي خُصص للفئات العمرية من 16 إلى ما فوق، ذهب المركز الأول إلى المتسابق ايشيتو ميكونين، البالغ من العمر 24 عاماً، حيث قطع المسافة في زمن قياسي بلغ 16:19.4 دقيقة، في الوقت الذي حصد المتسابق مصطفى التميمي، البالغ من العمر 38 عاماً المركز الأول في فئة الإماراتيين، في زمن قياسي قدره 22:32.9 دقيقة.

وفي فئة الـ 10 كيلومترات التي استهدفت الرياضيين الأكثر خبرةً، حقق المتسابق ناصر البستكي إنجازاً لافتاً حيث نال المركز الأول في السباق، بالإضافة إلى المركز الأول أيضاً في فئة الإماراتيين بزمن قياسي قدره 33:25.4، فيما حصد المتسابق وليام كريسوستومو جائزة المركز الثاني، وديكلان ماكافري، جائزة المركز الثالث، أما في فئة السيدات فقد جاءت المتسابقة دانيال لودفيج في المركز الأول، بزمن قدره 47:42.3 دقيقة، وكيرا أوترنر في المركز الثاني، وتلتهما المتسابقة دورين باجيو في المركز الثالث.

من جانبها قالت خلود الجنيبي، مدير جزيرة العلم: " حقق جري الشارقة 2018 نجاحاً لافتاً ليس على مستوى أعداد المشاركين وحسب، وإنما من حيث وصوله إلى جميع شرائح المجتمع عززت من الروح المجتمعية، ووفرت فرصة لرفع الوعي بالحياة الصحي، إذ جاء تنظيم الفعالية بهدف تشجيع أفراد المجتمع جميعهم بغض النظر عن سنهم، على تحمل مسؤولية صحتهم، بوصفها مفتاح المجتمع السعيد والمنتج والفاعل في مسيرة نهوض بلاده".

وأضافت: "ويشكل تنظيم "جري الشارقة" واحدة من الخطى التي تمضي فيها جزيرة العلم لتتجاوز دورها كوجهة سياحية وترفيهية، وتصل إلى دور الشريك المساهم في تفعيل رؤى إمارة الشارقة التي كرسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث ظل سموه يدعم ويؤكد أهمية تعزيز مفاهيم الحفاظ على الصحة العامة، وتبني أنماط الحياة السليمة على كافة المستويات".

ورصدت إدارة جزيرة العلم جوائز قيّمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئات السباق الثلاث، إضافةً إلى تخصيصها لثلاث جوائز تميّز تقدّم لثلاثة مشاركين إماراتيين ممن يقدمون أفضل أداء رياضي خلال الفعالية، تشتمل على عضوية من نادي "كروس فيت آور" الرياضي، وقسائم من جراند مول ومستشفى ميدكير.

وأقيمت الفعالية برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي، "إماراتي فيتنس"، ومنطقة الشارقة الطبية، و "إف آي تي"، ودائرة الخدمات الاجتماعية-حكومة الشارقة، و"كروس فيت آور"، ومطعم "جونس ذا جروسر"، والعربية للطيران، ومستشفى ميدكير، وجراند مول، وهيئة الشارقة الصحية.