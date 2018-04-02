"نادي الشارقة" يطلق حملته لمؤازرة فريق اليد للظفر بـ "الدوري"

الشارقة 24:

تحت وسم (اللقب 12 يناديكم ملوك اليد)، أطلق المركز الإعلامي بنادي الشارقة الرياضي حملته لمؤازرة فريق رجال اليد في مباراته المرتقبة على ملعبه، مساء الجمعة، لتحديد بطل الدوري لعام 2017/2018.

وتجمع المباراة بين نادي الشارقة ونادي شباب الأهلي دبي، حيث يتصدر فريق رجال كرة اليد بنادي الشارقة جدول ترتيب فرق المربع الذهبي.

وسيعمل المركز الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة على دعم لاعبي اليد في هذا الاستحقاق.

وفي ذات السياق، خصصت إدارة نادي الشارقة الرياضي العديد من الجوائز القيمة للمشجعين في الملعب والذين سيقفون خلف الملك في مباراته.