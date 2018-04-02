نادي مليحه ينظم ورشة "إصابات الملاعب والإسعافات الأولية"

الشارقة 24:

نظم نادي مليحه الثقافي الرياضي وضمن فعاليات اللجنة الثقافية والخدمة المجتمعية بالنادي ورشة متخصصة في إصابات الملاعب والإسعافات الأولية، بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وذلك في مقر النادي مساء أمس الأحد.

شارك في الورشة 25 مشاركاً من نادي الشارقة ونادي خورفكان للمعاقين، وخورفكان الرياضي، ونادي الذيد، والشارقة للفروسية، ونادي اتحاد كلباء، ونادي مليحة المستضيف والمنظم للورشة.

وتواصلت الورشة على مدى ثلاث ساعات متواصلة، متناولة عدة جوانب نظرية وعملية حول تقديم الإسعافات الأولية للاعبين ووقايتهم من الحوادث والإصابات أثناء التمارين والمباريات في كافة الرياضات.

وأكد مصبح سعيد بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحه الثقافي الرياضي أهمية الورشة في تعزيز الوعي العام حول الإسعافات الأولية للاعبين وممارساتها للحد من ارتفاع نسبة إصابات الملاعب.