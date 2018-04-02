نادي الحمرية يجدد الثقة بالمدير الفني لفريق كرة القدم

الشارقة 24:

في خطوة استراتيجية لمواصلة تدعيم نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمرية الرياضي، جدد النادي ثقته بالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سليمان البلوشي والمدرب الوطني عارف الشحي لموسمين مقبلين.

جاء ذلك في إطار خطة ورؤية النادي الاستراتيجية بهدف تحقيق طفرات نوعية بمستوى أداء الفريق الأول لكرة القدم، وتحضيره للمنافسة والتطلع إلى الوصول لقمة الدوري.

بدوره، صرح جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الرياضي عقب التوقيع مع البلوشي والشحي لموسمين مقبلين، بأن مجلس الإدارة لديه رؤية بعيدة المدى في تطوير وتأهيل الفريق الأول لكرة القدم تشتمل على منظومة تتواصل لمدة ثلاث سنوات.