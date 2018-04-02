7 أنشطة ثقافية ينظمها نادي دبا الحصن خلال شهر أبريل



جاسم سليمان درويش رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية Next Previous

الشارقة 24:



برعاية مجلس الشارقة الرياضي، ومتابعة مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، تطلق اللجنة الثقافية بنادي دبا الحصن الرياضي الثقافي خلال شهر أبريل الجاري، 7 أنشطة ثقافية متنوعة تبدأ من يوم غد الثلاثاء الموافق 3 أبريل ولغاية 30 من الشهر نفسه.



بدوره، ذكر جاسم سليمان درويش رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي: "أن النشاط سيبدأ غداً الثلاثاء بإقامة رحلة ثقافية ترفيهية إلى مكتبة دبا الحصن العامة وملتقى الربيع العائلي الثالث الصحراوي في منتزه الشرطة بالبطائح".



وأضاف درويش: "أنه في يوم الجمعة 20 أبريل ستكون هنالك مسابقة زايد الخير، ويشترك فيها كافة مؤسسات الحكومة بمدينة دبا الحصن وذلك لتنمية القراءة عند الجميع، ويوم السبت 21 المشاركة في 8 مسابقات ضمن سباق الأندية للثقافة والفنون السابع والمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى في القرآن الكريم والمعلومات والشعر والإنشاد والقصة والخط العربي، إضافة إلى التصوير والأفلام في نادي مليحة".



وتابع: "أنه في يوم الإثنين 23 أبريل، يستضيف النادي مسابقة القرآن الكريم على مستوى أندية ومراكز المنطقة الشرقية على مسرح النادي، ويوم الأربعاء 25 أبريل العرض الأول لمسرحية "رحلة بحث" على لجنة تحكيم سباق الأندية للثقافة والفنون السابع وأمام الجمهور على المركز الثقافي بدبا الحصن ستعرض يوم الخميس 26 أبريل بعد صلاة العشاء، ويختتم النشاط الثقافي لشهر أبريل بجائزة التميز الدور الثاني موسم 2017 / 2018 لتكريم اللاعبين المتميزين رياضياً وأخلاقياً، وذلك يوم الإثنين 30 أبريل 2018".