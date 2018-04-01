فرسان الشارقة يحصدون 70% من ألقاب بطولة الإمارات

الشارقة 24 - محمود علي:

اختتمت في مركز الإمارات للفروسية فعاليات بطولة الإمارات لقفز الحواجز 2018 بنسختها الـ 20، وكان لفرسان نادي الشارقة للفروسية والسباق نصيب الأسد من ألقاب البطولة يحث حصد فرسان النادي 12 لقب من أصل 18 لقب، بما يوازي 70 بالمائة من القاب البطولة.

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

الفئة الكبرى

سيطر فرسان نادي الشارقة للفروسية والسباق على شوط الفئة الكبرى "الفرسان الكبار" وحصدوا المراكز الخمس الأولى لتكون منصة التتويج من نصيب فرسان النادي وليكون الفارس عبد الله حميد المهيري بطل الإمارات للعام الحالي.

المركز الأول : للفارس عبد الله حميد المهيري بصحبة جواده "تشا تشا تشا"

المركز الثاني : للفارس الشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي بصحبة جواده "سيلتيون"

المركز الثالث : للفارس محمد غانم الهاجري بصحبة جواده "كاتان"

المركز الرابع : للفارس حمد علي الكربي بصحبة جواده "كويل كادانز زيد"

المركز الخامس : الشيخ علي جمال النعيمي بصحبة جواده "كاسبير أيه جي"

الفئة الوسطى :

المركز الثاني : للفارس سالم أحمد السويدي بصحبة جواده "تشيك مي"

الفئة الصغرى :

المركز الثالث : الفارس حمد سلطان اليحيائي بصحبة جواده "بون جوبي"

فئة الفرسان الشباب:

المركز الأول : للفارس موفي عويضة الكربي بصحبة جواده "في أي بي أيستكادو"

فئة الفرسان الناشئين:

المركز الأول : للفارس علي حمد علي الكربي بصحبة جواده "بالوسينتا"

المركز الثالث : للفارس محمد سلطان اليحيائي بصحبة جواده "شانيتا"

فئة الفرسان الاشبال:

المركز الأول : محمد حمد الكربي بصحبة جواده "سبرينع تايم"

المركز الثاني : الفارسة هيا علي الشامسي بصحبة جوادها "سيلتيك"

المركز الثالث : الفارس سيف عويضة الكربي بصحبة جواده "أس. أس كواليف"