رياضات بحرية وتراثية في اليوم المفتوح لموظفي حكومة الشارقة

الشارقة 24 - محمود علي:





ناقشت اللجنة التنفيذية لبرنامج اليوم الرياضي الترفيهي المفتوح لموظفي حكومة الشارقة خلال اجتماعها أهم الفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال اليوم الرياضي المفتوح وتمثلت في الرياضات البحرية مثل التجديف وقوارب الكياك والسباحة الحرة وكرة طائرة بحرية بجانب رياضات أخرى مثل كرة القدم والطائرة وألعاب التلي ماتش بالإضافة إلى الألعاب الشعبية والتراثية.





وأكدت اللجنة أن جميع عوامل الأمن والسلامة ستتوفر سواء كانت سيارات إسعاف أو إطفاء ومنقذين وذلك لتوفير كافة عوامل الأمان لضمان نجاح الفعاليات للمشاركين البالغ عددهم ما يقارب من 200 شخص من الموظفين العاملين بالهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة.





وأشاد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة على الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة التنفيذية لليوم المفتوح لتحقيق كافة عوامل النجاح لهذه الفعالية التي لها دور مجتمعي كبير في زيادة الترابط والتواصل بين موظفي حكومة الشارقة في أجواء ترفيهية رياضية لكسر حاجز روتين العمل اليومي وتجديد نشاطهم وانعكاسه على تحفيز العمل الجماعي وروح التعاون والشراكة في تطوير العمل الإداري والمؤسسي.





وأكد بن خادم، حرص نادي موظفي حكومة الشارقة المتواصل على أن تكون ممارسة الرياضة شعاراً للجميع بهدف التشجيع والترويج لأسلوب حياة صحي في المجتمع المحلي موجهاً الشكر إلى بلدية الحمرية ونادي الحمرية على تعاونهم الكبير من أجل استضافة الفعالية وتوفير كافة عوامل النجاح للخروج بالفعالية بالشكل الأمثل.



