نادي الحمرية يستضيف معسكر منتخب تركمانستان

الشارقة 24:

تسعى لجنة التسويق والاستثمار في نادي الحمرية للقيام بعدد من المهام الاستثمارية، بجانب دورها في الجانب الوطني من خلال استضافة المنتخبات وإقامة المعسكرات التدريبية لها.

وفي هذا الإطار أنهى منتخب تركمانستان الأول لكرة القدم معسكره التدريبي في فندق نادي الحمرية، حيث استمر لمدة أسبوع.

وقال عمار المهيري عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التسويق والاستثمار، إن اللجنة تسعى لتعزيز مختلف مفاهيم المواطنة والثقافة الإمارتية لمختلف الفرق الرياضية التي تعسكر في فندق النادي.

وعلى صعيد متصل قال المهيري إنه تم استضافة تدريبات منتخب تايلند تحت 19 سنة الأسبوع الماضي، بالإضافة لفريق جيلينا بطل الدوري السلوفاكي.