تايكواندو الشارقة يحصد 19 ميدالية ملونة في بطولة الإمارات

الشارقة 24- محمود علي:



توّج فريق نادي الشارقة الرياضي للتايكواندو، بالمركز الثاني، في فئتي الذكور والإناث، بالترتيب العام لبطولة الإمارات للبومسا، التي أقيمت بصالة مركز شباب الشارقة، وحقق 19 ميدالية ملونة.



ففي فئة الزهرات، نالت تالا وسيم البرونزية، فيما توّج قيس طالب بالذهبية، وعبد العزيز هاشم بالفضية، وسهيل نعمة الله بالبرونزية لفئة الأشبال.



وفي فئة الناشئين، ظفر عمر محمد لطفي، وعبد الرحمن رجائي بالفضية، وفادي فواز بالبرونزية.



وفي فئة الشباب، نال خليل رجائي الذهبية، وعبد الرحمن معتصم الفضية، فيما حاز عمر أسعد، وعماد محمد، وعبد الله فراس على البرونزية.



وفي فئة الآنسات، نالت ريم ضياء الذهبية، وفي الناشئات توجت آية محمود بالفضية، وفي فئة السيدات ظفرت مريم الزرعوني، وماريا فيديلين بالذهبية، وريم زياد بالبرونزية، وفي فئة الرجال توّج ميلاد جاويد بالذهبية، وعبد الرحمن زياد بالبرونزية.