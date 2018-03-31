الهاجري يطمئن على حالة لاعب "دراجات الشارقة" حميد عبد الله

الشارقة 24 – محمود علي:

زار المهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ورئيس إدارة الألعاب الفردية، وعلي حسن البلوشي مدير الألعاب الفردية، وعبد الرحمن بوشليبي مدير فريق الدراجات الهوائية، والجهاز الفني ولاعبو الفريق، اللاعب حميد عبد الله بمستشفى القاسمي مساء الجمعة، بعد تعرضه لكسر مضاعف في يده اليسرى، إثر سقوطه أثناء تدريبات الفريق مساء الخميس، وأجريت له عمليتان وتركيب صفيح، ما سيحرمه من مزاولة نشاطه الرياضي حتى نهاية الموسم الحالي.

وأطمأن الهاجري على صحة اللاعب حميد ونقل لأسرته تحيات رئيس مجلس إدارة النادي سالم عبيد الشامسي ونائبه سعادة محمد جمعة بن هندي وأعضاء مجلس الإدارة وأسرة الألعاب الفردية وتمنياتهم له بالشفاء العاجل.

من جانبه، عبر والد اللاعب حميد عن شكره لوفد نادي الشارقة، على مبادرتهم الكريمة للاطمئنان على صحة اللاعب حميد، مشيداً بالتجاوب السريع للنادي مع الحادث.