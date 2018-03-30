الدراج "الدهماني" بطلاً لسباق كأس نائب رئيس الدولة للهواة المواطنين

الشارقة 24 – محمود علي:

نظم اتحاد الدراجات اليوم الجمعة في منطقة الحمرية سباق المرحلة الأخيرة من بطولة كأس نائب رئيس الدولة للهواة المواطنين التي تقام برعاية مجموعة الشعفار.

وشارك في السباق 60 دراجاً لمسافة 70 كم، مسفراً عن فوز الدراج عامر محمد الدهماني بالمركز الأول بزمن ساعة و50 دقيقة، وجاء جاسم خليل بن طوق في المركز الثاني، وعمر عبد العزيز في المركز الثالث.

وبختام مراحل السباق واحتساب النقاط، حصل الدراج عادل عبد الباقي على المركز الأول في الترتيب العام بأعلى رصيد من النقاط ونال كأس نائب رئيس الدولة للهواة المواطنين.

وحل الدراج راشد محمد حسن في المركز الثاني، فيما حل الدراج عبد الله إبراهيم المرزوقي في المركز الثالث.

عقب انتهاء السباق قام عبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية، ونايف عبد العزيز جكه الأمين العام المساعد، بتكريم أبطال السباق الأخير وتتويج أبطال الترتيب العام وتسليم عادل عبد الباقي كأس نائب رئيس الدولة للهواة المواطنين.