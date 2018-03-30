الدورة الدولية للكاراتيه تواصل فعالياتها بـ "نادي الشارقة للدفاع عن النفس"

الشارقة 24:

تتواصل فعاليات الدورة الدولية الثانية للكاراتيه التي ينظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية خلال الفترة من 28-31 مارس الجاري في مقر النادي بمنطقة الرقة، بحضور كوكبة من ألمع خبراء الكاراتيه في العالم والدول العربية على رأسهم رئيس لجنة الحكام بالاتحادين المصري والعربي للكاراتيه الأستاذ د. عماد السرسي، والمدربة العالمية الصربية تتجيانا والخبير بالنادي محمد يونس بهرامي.

وتأتي هذه الدورة في نسختها الثانية بكل ما هو جديد في عالم التدريب والتحكيم لرفع كفاءة مدربي الكاراتيه بالدولة وكذلك اللاعبين المنتسبين للدورة حيث تمنح الدورة للمدربين المنتسبين شهادة الدبلوم الميداني في تدريب الكاراتيه المعتمد من الأكاديمية الأولمبية الوطنية واللجنة الأولمبية الوطنية والدولية.

وأكد رئيس شركة باتيا التجارية دعمهم ورعايتهم لمثل هذه الفعاليات التي تستهدف التنمية البشرية والرقي بالعمل الرياضي ونشر ثقافته، وأضاف، "سعداء لدعم هذه الدورة وسنقف دائماً بجانب القائمين على نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس فيما يخططون له آملين أن يروا في المستقبل القريب أبناء الإمارة الباسمة يمثلون دولتنا الحبيبة في المحافل الدولية والعالمية".

وقال محمد النون المدير العام لشركة النون للرياضة، أن الشركة تفخر بتعاونها مع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وأشاد بالدور الذي يقوم به النادي لنشر ثقافة رياضات الدفاع عن النفس بين أبناء الإمارة وكذلك حرص النادي على الرقي بالأداء الفني لجميع مدربي رياضات الدفاع عن النفس بالدولة بشكل عام، مؤكداً دعم الشركة للجهود المشكورة التي يبذلها النادي من أجل تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.