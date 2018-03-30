نادي الذيد الرياضي يختتم ورشته التدريبية في كرة القدم

الشارقة 24:

اختتم نادي الذيد الثقافي الرياضي ورشة كرة القدم التدريبية التي نظمها ضمن فعاليات عام زايد، والتي أدارها المحاضر الآسيوي جمال الحساني وحظيت بمشاركة فيها 58 مدرباً من مختلف أندية الدولة.

تضمنت الدورة ورشة عمل في ملعب كرة القدم، وتدريبات تطور القدرات العقلية للاعب وتزيد من قدرته على استخدامها لحل المعضلات الفنية في الملعب، ونفذت محاضرتين نظرية خاصة بقواعد التدريب ومستجداته النظرية والتنظيمية وتم فتح باب النقاش في الجلسة الأخيرة من الورشة.

وفي نهاية الورشة قام خليفة سلطان الجاري أمين السر العام وخليفة مبارك بن دلموك عضو مجلس الإدارة والدكتور حمود خلف سالم مدير النادي بتوزيع شهادات المشاركة على جميع المدربين، وأبدى المشاركون اعجابهم وشكرهم لنادي الذيد.