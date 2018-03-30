نادي الشارقة يشارك في البطولة الخليجية للسلة بجدة

الشارقة 24:

أكد نادي الشارقة الرياضي مشاركته في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي الثامنة والثلاثين لكرة السلة للأندية المقرر إقامتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة خلال شهر مايو المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع إدارة نادي الشارقة للألعاب الجماعية بمقر النادي وتأكيدها لاستكمال كافة الجهود للاستعداد والتنافس وتمثيل الدولة بصورة مشرفة في تلك البطولة.

ترأس الاجتماع الدوري السادس لإدارة الألعاب الجماعية أحمد عبيد البح رئيس مجلس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي، وحضره نائب الرئيس محمد عبيد الحصان ومدير الألعاب الجماعية علي حسن الأميري وناجي ربيعة مشرف كرة اليد وعدنان الخيال مشرف كرة السلة وأحمد ندا مساعد المدير التنفيذي للنادي.

وفي بداية الاجتماع أشاد أحمد عبيد البح بمستوى الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الإدارية والفنية لمواصلة تحقيق النتائج وتحقيق التطور المنشود في لعبتي السلة واليد من خلال الفريق الأول والمراحل السنية المختلفة، مؤكداً أن أسرة النادي والجماهير الشرقاوية تواقة دائماً لتعزيز النجاحات التي يحققها النادي في كافة رياضاته لاسيما ألعابه الجماعية وما لها من اهتمام كبير في دائرة الأحداث الرياضية.

وتناول البح مع المجتمعين مختلف أوجه استعداد الفريق الأول لكرة السلة للمشاركة في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي الثامنة والثلاثين للأندية المقرر إقامتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة خلال شهر مايو المقبل لأهميتها وقوة المنافسة فيها.

وتقدمت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي بالشكر والتقدير لمجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي على المتابعة الدائمة ولمجلس الشارقة الرياضي على ما يوليه من اهتمام ودعم لفريقي السلة واليد ولاتحاد الإمارات للسلة على جهوده الدائمة مع النادي وتواصله لتمثيل النادي للدولة في تلك البطولة الهامة والحدث الرياضي المرتقب.

وناقش الاجتماع ترتيبات إدارة الألعاب الجماعية المتعلقة باستضافة الصالة البيضاء بنادي الشارقة للتجمع الثالث للدور النهائي لدوري أقوياء اليد، الذي سيشهد لقاء نادي النصر ضد نادي الوصل وكذلك المباراة الحاسمة لتحديد بطل الدوري 2018/2017 التي تجمع ما بين الشارقة وشباب الأهلي دبي في السادس من إبريل المقبل حيث يتصدر فريق رجال كرة اليد بنادي الشارقة جدول ترتيب فرق المربع الذهبي.