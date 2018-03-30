إماراتيان ضمن حكام مونديال روسيا 2018

الشارقة 24 – أ ف ب:



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، اللائحة النهائية لحكام الساحة والحكام المساعدين، الذين سيتولون قيادة مباريات كأس العالم 2018 في روسيا، والتي ضمت خمسة حكام ساحة من الدول العربية، من أصل 36.



وضمت لائحة الحكام الأساسيين، الإماراتي محمد عبد الله، والسعودي فهد المرداسي، والبحريني نواف شكر الله عن القارة الآسيوية، والمصري جهاد جريشة، والجزائري مهدي عبيد شارف عن إفريقيا.



أما المساعدون فهم: الإماراتي محمد الحمادي، والبحريني ياسر خليل عبد الله، ومحمد العبكري وعبد الله الشلوي من السعودية، والمغربي رضوان عاشق، والسوداني وليد أحمد، والتونسي أنور هميلة.