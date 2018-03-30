مباراة نهائي كأس الخليج تدخل التاريخ عبر الواقع الافتراضي

الشارقة 24- محمود علي:



دخلت مباراة نهائي كأس الخليج العربي، التي جمعت الوحدة والوصل، مساء الخميس، وانتهت بفوز الأول 2-1، تاريخ كرة القدم من أوسع الأبواب، بعد أن أصبحت أول مباراة كاملة في كرة القدم، تبث مباشرة عبر تقنية الواقع الافتراضي على مستوى العالم، حيث لم يسبق بث مباراة كاملة لمدة تسعين دقيقة، عبر هذه التقنية من قبل.



وكان الكثير من عشاق المستديرة، قد تابعوا المباراة، من مختلف أنحاء العالم عبر مشروع المقعد الافتراضي، الذي أطلقته لجنة دوري المحترفين، بالشراكة مع اتصالات، وشركة ميديا برو، من خلال تطبيق Etisalat VR الذي يتم تنزيله على الأجهزة اللوحية، التي تعمل على نظامي "أندرويد" و"آي أو أس"، باستخدام نظارة العرض الخاصة، التي تمكن المشاهد من المتابعة، والتفاعل مع كل أحداث المباراة، وإعادة اللقطات، والاطلاع على الإحصائيات الخاصة باللقاء، من خلال شاشات افتراضية.