إبراهيم البحر مديراً تنفيذياً لشركة نادي النصر للاستثمار

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلنت شركة نادي النصر للاستثمار عن تعيين إبراهيم عبد الله البحر مديراً تنفيذياً للشركة، ورحب إبراهيم الفردان رئيس الشركة وأعضاء مجلس إدارة الشركة بالمدير التنفيذي الجديد.

ويأتي هذا التعيين من منطلق استراتيجية شركة الاستثمار بتنمية الإيرادات وتعزيز الفرص الاستثمارية لنادي النصر والبحث عن مشاريع استثمارية جديدة في السوق، ليساعد ذلك في تحقيق الهدف الأكبر للشركة والمتمثل في خلق محفظة استثمارية يعتمد عليها نادي النصر في تمويل موازنته مستقبلاً والاعتماد على موارده الذاتية.

ويعتبر البحر ذو خبرة طويلة في مجال التسويق والاستثمار من خلال عمله في عدة جهات أبرزها شركة أيبكو للبترول وجمعية أبوظبي التعاونية وجمعية الاتحاد التعاونية.