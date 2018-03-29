رماة الإمارات يحصدون الذهب في البطولة العربية

الشارقة 24:

في إنجاز رياضي جديد يضاف للدولة، توج لاعبو المنتخب الوطني من نادي الذيد الثقافي الرياضي للرماية الهوائية 10 متر، بالذهب وحصلوا على المركز الأول والثالث في البطولة العربية للرماية التي اختتمت بشرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، بمشاركة 14 منتخباً.

حيث حقق اللاعب أحمد حسن الحفيتي الميدالية الذهبية في رماية 10 متر بندقية ضغط هواء، بينما حصل اللاعب إبراهيم خليل عبد الله على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأشاد علي بن نومة الكتبي إداري منتخب الرماية، بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون ومدى تركيزهم على تحقيق هذا الإنجاز بحيث ترجموا الفائدة المرجوة من خطة الأعداد التي أقيمت لهم مع المعسكرات الداخلية والخارجية التي سبقت البطولة، والتي تأتي كلها ضمن خطة إعداد ومتابعة اللاعبين حيث أن أعمارهم الصغيرة تعطي لهم المجال بالمنافسة لأربع سنوات قادمة ضمن فئة الشباب.

وأهدى سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، هذا الإنجاز لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعمه الكبير والمتواصل، لأبنائه اللاعبين وتمكينهم من الوصول للتويج، مشيراً إلى أن دعم الرياضيين بكل فئاتهم وأعمارهم يأتي ضمن مكارم حاكم الشارقة.

وأشار ابن هويدن إلى أن هذه النتائج وفق الخطة الموضوعة للاعبي الرماية والتي تأتي بدعم من مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة ضمن برنامج الموهوبين الذي يتبناه المجلس واتحاد الإمارات للرماية، وهذه النتائج تدعم الخطط الموضوعة لبناء هؤلاء اللاعبين الذين حققوا هذه النتائج في أول مشاركة رسمية خارجية لهم تؤكد إننا على الطريق الصحيح لبناء اللاعبين.