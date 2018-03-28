مدرب الوحدة: جاهزون لتحقيق لقب كأس الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

أكد الروماني ريجيكامب مدرب الوحدة جاهزية فريقه لخوض لقاء نهائي كأس الخليج العربي أمام الوصل مساء غداً الخميس، موضحاً أن فريقه يدخل اللقاء بدافع الفوز والحصول على لقب المسابقة.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء الغد: "إن اللقاء سيكون صعباً للغاية وذلك نظراً لأن المباراة تجمع فريقين كبيرين يطمح كل منهما للتويج باللقب، لافتاً إلى صعوبة التكهن بنتيجة المباراة.

وتابع مدرب الوحدة: ستكون المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، وأكد ريجيكامب أن الوحدة سيؤدي بكل قوة وبإصرار من أجل الفوز، متمنياً أن يوفق اللاعبون في تحقيق المطلوب والحصول على اللقب.

وقال ريجيكامب: "كان هدفنا من بداية الموسم واضحاً ومحدداً، وهو المنافسة على كل البطولات المطروحة في الساحة، والأمر الجيد بالنسبة لي وللاعبين، أننا تمكننا من إنجاز هدفنا بالتأهل لنهائي الكأس، أن تلعب والكأس على الطاولة أمر محفز ويدفع اللاعبين لبذل أقصى الجهود لتحقيق الهدف".