مدرب الوصل: مواجهة الوحدة في "الكأس" مفتوحة على كل الاحتمالات

الشارقة 24 - محمود علي:

تمنى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الوصل أن يظهر فريقه الوصل ومنافسه الوحدة بمستوى يليق بنهائي كأس الخليج العربي، وأن يقدما أداء يستمتع به الجمهور الذي سيتابع اللقاء مساء غد الخميس بإستاد هزاع بن زايد.

ووصف المدرب خلال حديثه في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، المواجهة بالمهمة والصعبة، متوقعاً نزالاً قوياً بين الفريقين، مشيراً إلى أن من يؤدي بشكل أفضل وبالتزام وتركيز سيخرج فائزاً ويستحق أن يتوج بلقب النسخة العاشرة لكأس الخليج العربي.

وأكد المدرب أن الوصل والوحدة استحقا الوصول إلى المباراة النهائية بعد أن قدما مباريات متميزة خلال مراحل المسابقة المختلفة، متوقعاً أن يكون اللقاء مفتوحاً يسعى من خلاله كل فريق للحصول على اللقب، وطالب المدرب لاعبي الفريق أن يكونوا في أعلى درجات التركيز، ويؤدوا بصورة جيدة ليتمكنوا من الوصول إلى منصة التتويج.

وعن غياب سالم العزيزي وعبد الرحمن علي، قال إن اللاعبين يعتبران من العناصر الأساسية والمؤثرة في الفريق، مشيراً إلى أن وحيد إسماعيل لا تزال مشاركته غير مؤكدة، وجدد المدرب ثقته في أفراد الفريق، مؤكداً أن الوصل قادر على تعويض الغيابات والأداء بصورة جيدة رغم ما يعانيه من نقص وغيابات.

وأشار المدرب إلى أن الوحدة يملك خط هجوم قوي يتميز بالقدرة العالية في الوصول إلى الشباك، مبيناً أن الوصل أيضاً يعول على خط هجوم مميز أثبت حضوره القوي خلال الموسم الحالي، متمنياً أن ينجح فريقه في الاستفادة من الفرص لتحقيق فوز يمكنه من الحصول على اللقب.