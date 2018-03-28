"الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس" ينظم دورة لمدربي الكاراتيه

الشارقة 24:



كشف المؤتمر الصحفي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن منحه ولأول مرة دبلوماً ميدانياً للملتحقين من المدربين في الدورة الدولية الثانية لمدربي الكاراتيه والمعتمد من الأكاديمية الأوليمبية الوطنية، وأكد المؤتمر خلال انعقاده، الثلاثاء، بمقر النادي في مدينة الشارقة عن ارتفاع أعداد المتقدمين للمشاركة إلى 165 مشاركاً منهم 31 مدرباً و134 لاعباً.



تحدث في المؤتمر كل من عبد الملك جاني مدير الأكاديمية الأوليمبية الوطنية، ومحمد علي ماجد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأيوب لشكري مدير نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والذي بدوره أدار المؤتمر الصحفي مبدياً سعادة أسرة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس واعتزازها بالتعاون اللافت والبناء مع الأكاديمية الأوليمبية الوطنية ومشاركتها في تنظيم الدورة.



وأوضح لشكري أن الدورة الدولية الثانية لمدربي الكاراتيه تقام تحت رعاية الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وستنطلق النسخة الثانية للدورة خلال الفترة من 28 - 31 مارس الجاري، والتي يستضيفها وينظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية الأولمبية، وبرعاية باتيا التجارية والنون سبورت.