مجلس ضاحية مغيدر يطلق بطولة كرة القدم الإلكترونية 5

الشارقة 24:

انطلقت فعاليات بطولة كرة القدم الإلكترونية الخامسة، لمجلس ضاحية مغيدر بالشارقة، بمشاركة 71 شاباً من أهالي الضاحية .

يأتي تنظيم هذه البطولة، في إطار تفعيل دور مجالس الضواحي والقرى، لاستثمار إجازة الربيع، وتعزيز روح التواصل والتآلف بين أبناء الضاحية، في أجواء رياضية وتنافسية مرحة.

وقامت دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، بتقديم الدعم، من خلال توفير الشاشات والأجهزة الإلكترونية والخدمات الإدارية، لتحقق البطولة أهدافها وتخرج بالصورة اللائقة.

وأكد عبد الرحمن ساحوه عضو المجلس، أهمية انعقاد البطولة، وتواصلها للعام الخامس على التوالي.

وتم تقديم مادة مصورة، أبرزت دور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورؤيته بإنشاء مجالس الضواحي، وكلمة سموه عند افتتاح مجلس ضاحية مغيدر.